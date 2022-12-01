Сегодня продолжается подготовка к пожароопасному периоду, установленному с начала апреля по конец сентября

В ее рамках Центр Гражданской Защиты проводит выездные проверки готовности пожарно-спасательных постов. Сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание уделяется организации работы службы, состоянию техники и пожарного оборудования. Также отрабатываются практические действия личного состава по тушению ландшафтных пожаров. По итогам последних проверок: все подразделения готовы к выполнению задач.



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