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13 апреля, 10:21
Новости

Сегодня продолжается подготовка к пожароопасному периоду, установленному с начала апреля по конец сентября

Сегодня продолжается подготовка к пожароопасному периоду, установленному с начала апреля по конец сентября

В ее рамках Центр Гражданской Защиты проводит выездные проверки готовности пожарно-спасательных постов. Сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание уделяется организации работы службы, состоянию техники и пожарного оборудования. Также отрабатываются практические действия личного состава по тушению ландшафтных пожаров. По итогам последних проверок: все подразделения готовы к выполнению задач.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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