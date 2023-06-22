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26 июня, 08:00
Новости

Сегодня продолжается фотовыставка «Красота и таинства природы» в Национальном музее Калмыкии

Сегодня продолжается фотовыставка «Красота и таинства природы» в Национальном музее Калмыкии

В экспозиции представлено 60 работ, сделанных фотографами-натуралистами в разные времена года.
На выставке посетители могут переместиться в любой заповедный уголок дикой природы Калмыкии и почувствовать палящее степное солнце в европейской пустыне, дуновение ветра на тюльпанных полях, увидеть стремительный бег степных антилоп, очутиться высоко в небе вместе с гордым орлом и полюбоваться на танец журавлей. Отметим, что выставка продлится до 21 июля.

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