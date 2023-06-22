Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Эта проблема по всему миру превратилась в опасность как для людей, так и государственных институтов. Наркозависимость – это тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую неизлечимая болезнь. В Калмыкии реализуются комплексные программы, направленные на противодействие их незаконному потреблению и обороту. А это способствует стабилизации ситуации, совершенствованию наркологической помощи населению и активизации взаимодействия в сфере профилактики наркологических заболеваний.