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26 июня, 07:53
Новости

Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Эта проблема по всему миру превратилась в опасность как для людей, так и государственных институтов. Наркозависимость – это тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую неизлечимая болезнь. В Калмыкии реализуются комплексные программы, направленные на противодействие их незаконному потреблению и обороту. А это способствует стабилизации ситуации, совершенствованию наркологической помощи населению и активизации взаимодействия в сфере профилактики наркологических заболеваний.

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