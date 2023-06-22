Обеспеченность качественной питьевой водой в Калмыкии увеличится с 7,8 до 20,3 процента

Такой оценочный прогноз дает минЖКХ и энергетики региона на основе мониторинга строительства объектов водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства. Речь идет о шести населенных пунктах Калмыкии, где реализуют федеральный проект «Чистая вода».



За счет средств федерального и регионального бюджетов в 2022 году начато строительство объектов водоснабжения в селах Яшалта, Ульяновское, Троицкое и поселке Цаган Аман. В 2023 году – в Лагани и поселке Нарын Худук Черноземельского района.



Причем, качественными коммунальными услугами обеспечат не только жителей районов, но и столицы Калмыкии. В ближайшие полтора года будут реконструированы 42 км инженерных сетей. Речь идет о водо-, теплоснабжении и водоотведении. На эти цели выделено почти 640 млн руб., в том числе – более 520 млн руб. – из федерального бюджета. Планируется, что уже до конца следующего года будет обновлено 38 км водопроводных сетей.



Также будут реконструированы инженерные коммуникации канализационного коллектора и теплоснабжения. Работы будут реализованы в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.