Необычные подарки на 8 марта женщинам

Россиянки назвали необычные подарки. Среди них были живые бабочки, летняя резина и компас. Также женщины назвали лотерейный билет, песочные часы, будильник и набор рыбака.



Исследование было проведено одним работником из сервисов по поиску работы среди 1600 россиянок старше 18 лет.