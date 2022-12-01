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8 марта, 09:33
Новости

Необычные подарки на 8 марта женщинам

Необычные подарки на 8 марта женщинам

Россиянки назвали необычные подарки. Среди них были живые бабочки, летняя резина и компас. Также женщины назвали лотерейный билет, песочные часы, будильник и набор рыбака.

Исследование было проведено одним работником из сервисов по поиску работы среди 1600 россиянок старше 18 лет.

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