8 марта, 09:33
Необычные подарки на 8 марта женщинам
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Россиянки назвали необычные подарки. Среди них были живые бабочки, летняя резина и компас. Также женщины назвали лотерейный билет, песочные часы, будильник и набор рыбака.
Россиянки назвали необычные подарки. Среди них были живые бабочки, летняя резина и компас. Также женщины назвали лотерейный билет, песочные часы, будильник и набор рыбака.
Исследование было проведено одним работником из сервисов по поиску работы среди 1600 россиянок старше 18 лет.