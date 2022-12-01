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10 марта, 14:06
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Сотрудницы Росгвардии Калмыкии стали серебряными призерами региональной спартакиады "Динамо"

Сотрудницы Росгвардии Калмыкии стали серебряными призерами региональной спартакиады "Динамо"

В Элисте спортивная команда Управления Росгвардии по Республике Калмыкия приняла участие в спартакиаде республиканской организации "Динамо" среди женщин, посвященной Международному женскому дню.

В состязаниях участвовали 14 команд, представляющие министерства, ведомства и организации калмыцкого регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Претендентки на победу соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, комплексном силовом упражнении, дартсе, челночном беге, прыжках в длину с места.

Представители территориального органа Росгвардии составили серьезную конкуренцию своим оппонентам и заняли общекомандное 2-е место. В личном зачете победителем соревнований по дартсу признана младший лейтенант полиции Сяхя Иванова. Серебряными призерами по дартсу и комплексному силовому упражнению стали старший лейтенант полиции Татьяна Кичапова и капитан полиции Цаган Багонова.

По окончании спортивного мероприятия командам-лидерам вручены кубки и грамоты.

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