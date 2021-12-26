Сегодня представители российского студенчества отмечают свой праздник

Чтят традиции и ребята, обучающиеся в Калмыцком государственном университете. С момента его создания в 1970 году студенты - в рядах строительных, педагогических и волонтёрских отрядов. Элла Хаптаханова о том, как празднуют Татьянин день учащиеся главного ВУЗа республики.

Активисты студенческого педагогического движения Виктория Сухова и Милана Полоусова настолько увлечённо рассказывают о своей работе в студенческом отряде и его достижениях, что удивляешься, как всё можно успевать. Учёба, общественная, педагогическая, волонтёрская деятельность. Их труд отмечен грамотами федерального агентства по делам молодёжи.

Сегодня в Калмыцком государственном университете обучается почти 10 тысяч студентов, в том числе - более полутора тысяч иностранных - из 46 стран мира.

Студсовет, совет старост, свой профком, штаб отрядов, студия фото и видео «Пеликон», центр творчества. И это неполный список объединений в бурлящей, кипящей, динамично протекающей студенческой среде.

Традиционно в этот день в стенах Калмыцкого госуниверситета шумно и весело. Но, вот уже второй год, большинство мероприятий проходит дистанционно. И, всё же, сегодня, несмотря ни на что, конечно, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора на разных площадках студенты отметили свой самый любимый праздник фестивалями, мастер-классами, квест-играми, викторинами, кураторскими часами и спартакиадой.