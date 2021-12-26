«Библиотечный блэкаут». Ночная экскурсия под таким названием прошла в Национальной библиотеке

Она состоялась в рамках молодежного проекта «Пушкинская карта». В ней принял участие студотряд КалмГУ «Джангар». Участники передвигались в темноте таинственными лабиринтами и встречали загадочных персонажей.

В этот вечер ребята открыли для себя новую библиотеку, полную тайн и загадок, побывали в её открытых и даже закрытых для читателей хранилищах литературы. Следующая игра состоится 10 февраля, после заката солнца.