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25 января, 20:34
НовостиОбществоКультура

«Библиотечный блэкаут». Ночная экскурсия под таким названием прошла в Национальной библиотеке

«Библиотечный блэкаут». Ночная экскурсия под таким названием прошла в Национальной библиотеке

 

 Она состоялась в рамках молодежного проекта «Пушкинская карта». В ней принял участие студотряд КалмГУ «Джангар». Участники передвигались в темноте таинственными лабиринтами и встречали загадочных персонажей.

 В этот вечер ребята открыли для себя новую библиотеку, полную тайн и загадок, побывали в её открытых и даже закрытых для читателей хранилищах литературы. Следующая игра состоится 10 февраля, после заката солнца.

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