Обвиняемый в сбыте наркотических веществ отправится в колонию строго режима

Как сообщили в надзорном органе, мужчина признан виновным в совершение 9 эпизодов преступлений.

Судом установлено, что мужчина, являясь участником организованной преступной группы, занимающейся сбытом наркотических веществ, исполнял роль «кладмэна», то есть, осуществлял извлечение из тайников наркотического вещества, фасовку и формирование закладок бесконтактным способом. За свою незаконную деятельность получал денежное вознаграждение.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, судом злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.