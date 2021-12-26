25 января, 15:28
 -2 °C
88,93
78,64
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 января, 18:27
НовостиКриминал

Обвиняемый в сбыте наркотических веществ отправится в колонию строго режима

Обвиняемый в сбыте наркотических веществ отправится в колонию строго режима

Как сообщили в надзорном органе, мужчина признан виновным в совершение 9 эпизодов преступлений.

Судом установлено, что мужчина, являясь участником организованной преступной группы, занимающейся сбытом наркотических веществ, исполнял роль «кладмэна», то есть, осуществлял извлечение из тайников наркотического вещества, фасовку и формирование закладок бесконтактным способом. За свою незаконную деятельность получал денежное вознаграждение.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, судом злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия