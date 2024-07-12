В городе Грозный сегодня стартовал инвестиционный форум "Большой Кавказ – от моря до моря"

Фото: Кавказский инвестиционный форум

Участие в нем подтвердили более 4 тыс. гостей из 33 стран. В том числе делегация из Калмыкии.

В течение трех дней на полях мероприятия состоится более 60 деловых встреч и спикерами выступят около 300 экспертов. Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом президента России в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.