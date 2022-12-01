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19 января, 09:31
Новости

Сегодня православные верующие отмечают великий двунадесятый праздник в православии Крещение Господне

Сегодня православные верующие отмечают великий двунадесятый праздник в православии Крещение Господне

В этот день люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. В ночь на 19 января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит в утреннюю литургию.

По традиции, люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.

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