Сегодня православные верующие отмечают великий двунадесятый праздник в православии Крещение Господне

В этот день люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. В ночь на 19 января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит в утреннюю литургию.



По традиции, люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.