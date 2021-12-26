Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне

Верующих с Крещением поздравил Глава Калмыкии. «На протяжении многих веков этот праздник дарит людям надежду на светлое будущее, укрепляет веру в лучшее. Он обращает нас к истокам духовных традиций России, вдохновляет на новые свершения и добрые поступки», - отметил Хасиков.

Из-за эпидемиологический ситуации в этом году традиционные купания на Колонском пруду были отменены. Всего же, в регионе будут обустроены четыре иордани. Наш корреспондент Элла Хаптаханова рассказала о тех, кто готов, несмотря на минусовую температуру, окунуться в крещенскую водицу.

Два лучших друга Павел Зимовец и Владимир Михайленко каждый год 19 января - в день Крещения Господня - окунаются в иордань. Вот и на этот раз, не смотря на пандемию, решили не отступать от традиции. И пусть не получилось провести обряд омовения в Колонском пруду. Заряд энергии, позитива и бодрости они всё-равно получили на весь год. Ведь вода, освящённая в этот день, обладает целебными свойствами.

Крещенскую воду принято использовать во время приготовления пищи, при омовении, её пьют, ею окропляют дом, землю. Считается, что благодать Божия приходит к тому, кто её ждёт, готовится, и много для этого трудится. В этом году, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, не освещалась иордань на Колонском пруду и популярных среди элистинцев купаний в проруби не будет. Но в региональном МЧС сообщили, что в посёлке Цаган Аман, а также на территории трёх приходов в посёлках Садовое, Тундутово и Приютное будут организованы купели для омовения. При этом важно соблюдать ряд предосторожностей. Прежде всего, исключены алкогольные напитки.

На Крещение нельзя ругаться, сквернословить, убираться в доме без особой необходимости, думать или говорить о плохом.