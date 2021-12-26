19 января, 17:20
Прокуратура Яшкульского района добилась соблюдения законных прав сироты
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Ведомством проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав.
Установлено, что заявитель относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Постановлением сельского муниципалитета он принят на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако, до настоящего времени его право не реализовано, жилое помещение не предоставлено.
Направленный прокуратурой иск удовлетворен судом в полном объеме. Исполнение решения находится на личном контроле прокурора района.