Прокуратура Яшкульского района добилась соблюдения законных прав сироты

Ведомством проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что заявитель относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Постановлением сельского муниципалитета он принят на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако, до настоящего времени его право не реализовано, жилое помещение не предоставлено.

Направленный прокуратурой иск удовлетворен судом в полном объеме. Исполнение решения находится на личном контроле прокурора района.