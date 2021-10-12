В Элисте продолжают работу дополнительные пункты вакцинации на Пагоде семи дней и у семейного гипермаркета

Сегодня откроется мобильный комплекс в районе оптовой базы. Кроме того, получить прививку от коронавируса можно в Городской поликлинике и её филиалах в 6 и 1 микрорайонах, в Ресбольнице. И в детском медицинском центре в 8 микрорайоне. Там с раннего утра ведёт приём врач. В прививочном кабинете, в холодильнике при требуемых условиях хранятся все 4 вакцины, имеющиеся в России.

Право выбора за каждым из пришедших. Для получения прививки нужен только паспорт и СНИЛС.

Желающие привиться без очередей и ажиотажа проходят процедуру там, где им удобно.

У 20-летнего жителя Сургута Николая Прудникова, гостящего здесь у знакомых, на то были свои причины. Дома защищены прививкой родители, теперь семейный иммунитет укрепит и он.