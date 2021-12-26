В Казанском кафедральном соборе Элисты праздничную службу провёл Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан. На торжественной литургии побывала наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Сегодня православные верующие Калмыкии и всего мира вступили в праздник Крещения Господня

В Казанском кафедральном соборе Элисты праздничную службу провёл Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан. На торжественной литургии побывала наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Праздничная служба в Казанском кафедральном соборе Элисты в день Навечере Богоявления завершилась чином водосвятия. Он прошёл во дворе собора, где расположились купели с водой. Она в этот день после совершённых молитв приобретает особые целебные свойства.

Крещенскую воду принято использовать во время приготовления пищи, при омовении, её пьют, ею окропляют дом, землю. Считается, что благодать Божия приходит к тому, кто её ждёт, готовится, и много для этого трудится.

В этом году, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, не будет освещения иордани на Колонском пруду и популярных среди элистинцев купаний в проруби. Но в региональном МЧС сообщили, что в посёлке Цаган Аман, а также на территории трёх приходов в посёлках Садовое, Тундутово и Приютное будут организованы купели для омовения. При этом, важно соблюдать ряд предосторожностей. Прежде всего, исключены алкогольные напитки.

На Крещение нельзя ругаться, сквернословить, убираться в доме без особой необходимости, думать или говорить о плохом.