Центр Управления Регионом Калмыкии и Министерство ЖКХ разработали чат-бот

С помощью мессенджера граждане в круглосуточном режиме могут узнать часы работы коммунальных служб, номера, по которым можно сообщить о проблеме с газо- и водоснабжением, оставить жалобу или предложение. Только за прошлый год в республике специалисты ЦУР зафиксировали более шестисот обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства. Большинство из них касалось работы диспетчерских, горячих линий управляющих компаний. Подключиться к чат-боту можно по ссылке или перейти в шапке профиля ЦУР Калмыкии и регионального Министерства ЖКХ и энергетики.