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18 января, 21:30
НовостиОбщество

Центр Управления Регионом Калмыкии и Министерство ЖКХ разработали чат-бот

Центр Управления Регионом Калмыкии и Министерство ЖКХ разработали чат-бот

 С помощью мессенджера граждане в круглосуточном режиме могут узнать часы работы коммунальных служб, номера, по которым можно сообщить о проблеме с газо-  и водоснабжением, оставить жалобу или предложение. Только за прошлый год в республике специалисты ЦУР зафиксировали более шестисот обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства. Большинство из них касалось работы диспетчерских, горячих линий управляющих компаний. Подключиться к чат-боту можно по ссылке или перейти в шапке профиля ЦУР Калмыкии и регионального Министерства ЖКХ и энергетики. 

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