Завершается святочная неделя, с которой связаны суеверные обычаи и гадания

Православная церковь не поддерживает такие ритуалы, однако, с древности считалось, что именно в это время есть шанс заглянуть в неизвестное и узнать, суждено ли девушке отправиться под венец, и чего ждать от судьбы. С помощью каких магических ритуалов можно узнать будущее, выясняла наш корреспондент Ялман Каджаева.

Приглушённый свет, свечи, чаша с крупой и несколько милых вещиц - вот и всё, что нужно для гадания. Хозяйка вечера Вероника увлекается предсказаниями давно. В детстве с интересом наблюдала за тем, как это делает бабушка. У неё девушка и научилась всем нюансам и способам предсказаний.

В отличие от подруги, её гостьи Лиза и Дарина участвуют в святочных гаданиях впервые.

Ещё в старину такие вечера были одним из главных девичьих развлечений на Святки. Гадали, в основном, на жениха, на урожай, на предстоящие события для всей семьи. Времена поменялись, но вопросы будущего волнуют многих и по сей день. Ну и, конечно, в такой вечер - грех не узнать про жениха! Ведь символы могут указать на его имя, возраст или даже внешность.

Не теряют актуальности и гадания на игральных картах. Расклад покажет -будет ли будущее счастливым и безоблачным.

Помимо мистического интереса, для Дарины святочные гадания – это способ познакомиться с русской культурой и ее традициями.

Как признаются девушки, они надеются, что все хорошие предсказания обязательно сбудутся. А тем же, кто еще не успел погадать, стоит поторопиться. Сегодняшней ночью Святки завершаются.