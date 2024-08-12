Гендиректор ВГТРК поблагодарил коллектив ГТРК «Курск» за профессиональную работу в нелегких условиях

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, заместитель гендиректора - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов встретились с сотрудниками ГТРК "Курск".

Руководство компании поблагодарило коллектив за слаженную работу и достоверную информацию, полученную в нелегких для области условиях. Олег Добродеев отметил оперативность, благодаря которой вся страна узнает об актуальной повестке Курска и приграничья. Директор филиала Михаил Лукаш от всего коллектива выразил благодарность руководству ВГТРК за поддержку. Коллеги из Москвы ежедневно остаются на связи с курскими корреспондентами.

Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК:

-Я обращаюсь ко всем коллегам: предельная, с одной стороны, аккуратность, с другой стороны — выполнение всех необходимых моментов, связанных с безопасностью. От всей души вас благодарю за работу в этих очень непростых условиях. Мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы вы чувствовали поддержку страны, поддержку нашу.