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16 июля, 13:23
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Сегодня состояние работников коммунальной службы, которые отравились сероводородом, крайне тяжелое, но стабильное

Сегодня состояние работников коммунальной службы, которые отравились сероводородом, крайне тяжелое, но стабильное

Все трое находятся без сознания и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи республиканской больницы продолжают бороться за их жизнь и проводить реанимационные мероприятия по стабилизации их жизненных показателей.

Напомним, что отравление парами сероводородных и метановых газов коммунальщики получили накануне при осмотре канализационных систем в многоэтажном доме. Благодаря неравнодушным прохожим, которые вовремя заметили пострадавших и вызвали скорую помощь и МЧС, трагедии удалось избежать.

По данному факту следственным комитетом по Калмыкии проводится проверка.

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