Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников - Сретение Господне

Он входит в список 12 самых значимых, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Сретение переводится со старославянского как встреча, такое название было дано в честь встречи младенца Иисуса со старцем Сименоном.

Согласно библейским канонам, Святой ждал Христа триста лет. В память об этих событиях, во всех православных храмах, по традиции, проводят службы, а иногда и крестный ход. В церквях освящают свечи, которые верующие затем забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Также в этот день отмечается День православной молодежи.

В славянской традиции Сретение - это день, когда зима встречается с весной. Считалось, что какой погода будет на праздник, такой будет и весна. Верующих Калмыкии снег и мороз не испугали. Так, в храме святой Софии во время богослужения собрались несколько десятков человек.