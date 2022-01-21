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15 февраля, 13:31
НовостиСпорт

Новые победы в копилке калмыцких спортсменов

Новые победы в копилке калмыцких спортсменов

Адьян Эрдниев и Мерген  Бювеев стали призерами Первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Ростовской области. Калмыкию представляли спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени Балдашинова.

По итогам турнира в весовой категории до 55 кг Адьян Эрдниев занял второе место. А Мерген Бювеев - третье. Калмыцкие борцы завоевали право участвовать в Первенстве России. Оно пройдёт в Самаре со 2 по 6 марта.

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