Новые победы в копилке калмыцких спортсменов

Адьян Эрдниев и Мерген Бювеев стали призерами Первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Ростовской области. Калмыкию представляли спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени Балдашинова.

По итогам турнира в весовой категории до 55 кг Адьян Эрдниев занял второе место. А Мерген Бювеев - третье. Калмыцкие борцы завоевали право участвовать в Первенстве России. Оно пройдёт в Самаре со 2 по 6 марта.