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6 декабря, 17:18
НовостиРелигия

Сегодня Православная Церковь празднует День преставления Святого князя Александра Невского

Сегодня Православная Церковь празднует День преставления Святого князя Александра Невского

Таким образом, завершается юбилейный год его восьмисотлетия. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные ему.

Калмыкия присоединилась к мероприятиям. В поселке Чилгир состоялось освящение памятного знака на месте разрушенного в советские годы храма Александра Невского. Он простоял здесь с 1895 по 1935 годы.

В прошлом году элистинская и калмыцкая епархия попросила поисковиков провести археологические раскопки, чтобы обозначить границы строения. Удалось обнаружить фундамент, где был найден старинный медальон с изображением Святого князя. На обратной стороне выгравирована Моздокская икона Божьей Матери. Это говорит о том, что святыня принадлежала солдату-казаку. Чин освящения памятного знака совершил архиепископ Юстиниан.

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