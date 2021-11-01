Сегодня Православная Церковь празднует День преставления Святого князя Александра Невского

Таким образом, завершается юбилейный год его восьмисотлетия. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные ему.

Калмыкия присоединилась к мероприятиям. В поселке Чилгир состоялось освящение памятного знака на месте разрушенного в советские годы храма Александра Невского. Он простоял здесь с 1895 по 1935 годы.

В прошлом году элистинская и калмыцкая епархия попросила поисковиков провести археологические раскопки, чтобы обозначить границы строения. Удалось обнаружить фундамент, где был найден старинный медальон с изображением Святого князя. На обратной стороне выгравирована Моздокская икона Божьей Матери. Это говорит о том, что святыня принадлежала солдату-казаку. Чин освящения памятного знака совершил архиепископ Юстиниан.