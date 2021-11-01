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6 декабря, 17:35
НовостиСпорт

8-й тур регулярного Чемпионата «Ставкап» по хоккею калмыцкая команда завершила победой

8-й тур регулярного Чемпионата «Ставкап» по хоккею калмыцкая команда завершила победой

Матч впервые состоялся в Элисте, на арене нового Ледового Дворца «Джунгар». Соперником выступила любительская сборная  «Динамит» из Ставрополя, с которой местный клуб встречается почти регулярно, но за пределами Калмыкии.

По словам тренера Вадима Колпакова, в рамках розыгрыша краевого Кубка, элистинцы уже выиграли два поединка. Нынешний также завершили убедительной победой 5-1. И готовы сражаться дальше.

Коллектив выразил благодарность Главе республики, который решил поддержать хоккеистов в домашнем матче. Два гола были забиты после передачи Бату Хасикова.

Игроки и болельщики поблагодарили соперников из Ставропольского края за яркую и бескомпромиссную борьбу. Надеются на встречу в плей-офф.

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