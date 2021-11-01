Детские сады в Элисте с сегодняшнего дня заработали в обычном режиме

Там, как и прежде, сохраняются все меры профилактики. Малыши обязательно проходят утренние фильтры.

Что касается воспитанников детсадов в районах, то они пока остаются дома до особого распоряжения Главного санитарного врача Калмыкии. Напомним, деятельность дошкольных организаций республики была приостановлена из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди детей. Также с 1 декабря школы и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования были переведены на дистанционное обучение.

Когда же ребята сядут вновь за парты, станет известно к концу недели. По словам специалистов Управления Роспотребнадзора, несмотря на то, что в регионе отмечается снижение заболеваемости, по результатам недельного мониторинга, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти в 4 раза. Болеют и взрослые, и дети.