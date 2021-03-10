Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект «О гаражной амнистии»

Напомним, он упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года. На протяжении пяти лет владельцы смогут подтвердить свои права на объект.

Григорий Рвачев зимовать в гараж раньше отправлял свой «Москвич», сегодня – иномарку. «Место надежное», говорит водитель с 40-летним стажем. Здесь сделан ремонт, а сам объект уже пять лет – в собственности. Правда, оформлять документы пришлось через суд почти полгода. Сейчас сделать это можно проще и бесплатно. Игнорировать «гаражную амнистию» элистинец не советует.

Отец Алдара Гюнзикова приобрел гараж еще в советские времена. Постройка многие годы состояла на учете гаражно-строительного кооператива. Подтвердить права на этот объект было непросто, говорит Гюнзиков. Нужно было представить сразу несколько договоров, в том числе о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. Пройти судебные инстанции. Сейчас для оформления гаража и земельного участка в собственность потребуется одно заявление в органы местного самоуправления, либо в МФЦ.

Большинство гаражей сегодня не оформлено, потому и распорядиться ими хозяева не могут. Новый законопроект как раз направлен на то, чтобы решить эту проблему.

Воспользоваться гаражной амнистией смогут и те, кто получил бокс для машины в наследство.

Под амнистию смогут попасть те гаражи, которые были возведены до конца 2004 года. Строение должно быть с фундаментом. По упрощенной схеме хозяева смогут оформить их в собственность, так же, как и землю под ними. А вот некапитальные объекты под закон не подпадут.

Это касается «ракушек». Их оформить по новым правилам не получится. Исключение - отдельная категория граждан. Разделение прописано в законопроекте в качестве льгот. А вот самострои, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах – в списках не значатся. Всего в республиканском Росреестре на учете сегодня - более 6 тысяч гаражей.

Оформить землю под гаражом можно до 1 сентября 2026 года. Для этого в муниципальный орган власти надо подать соответствующее заявление и доказательства собственности на строение. Известно, что «гаражная амнистия» будет распространена на «сваренные» металлические гаражи, построенные объекты и гаражно-строительные кооперативы.