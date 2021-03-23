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9 апреля, 11:22
НовостиОбразование

С сегодняшнего дня стартует Всероссийский «Цифровой Диктант 2021»

С сегодняшнего дня стартует Всероссийский «Цифровой Диктант 2021»

Это самая масштабная акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий. С каждым годом она становится все более востребованной.

 Впервые диктант провели в 2019 году. Тогда его участниками стали 40 тысяч человек. А уже в 2020 году их число выросло более, чем в 8 раз. В этот раз организаторы разработали специальные тесты для пользователей всех возрастов. Акция пройдет в онлайн-формате.

  Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, об искусственном интеллекте. Присоединиться к диктанту могут даже дети от семи лет. Он продлиться до 24 апреля. Работа над ошибками станет доступна на следующий день.

 

 

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