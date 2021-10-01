Сегодня последний день учебы у школьников Калмыкии

С 23 числа они уйдут на досрочные осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Решение об этом было принято на заседании регионального оперштаба.

Как будет выстроена работа педагогов, и почему так важно использовать нерабочие дни с пользой для самих же детей, выясняла Ольга Эняева.

Кермен Матвеева - мама двух школьников. Говорит, дети рады тому, что будут отдыхать две недели. А родителям надо организовать досуг с пользой. Это трудно, когда не рекомендуют посещать многолюдные места. Но здоровье важнее всяких развлечений.

На карантин по коронавирусу закрыты одна школа и два детских сада в Яшалтинском районе. По данным министерства образования, всего по республике учащиеся 68 классов переведены на дистанционное обучение.

Очередная волна COVID-19 все больше поражает детей, подтверждают и в Роспотребнадзоре. Нередко, они болеют бессимптомно и легко передают вирус.

"Ранние каникулы, которые начинаются с 23 октября и плюс нерабочая неделя - это возможность снизить динамику заражения и сохранить здоровье всех" - говорит заместитель министра образования Калмыкии Александр Адьянов. Все мероприятия, которые были запланированы в дни осеннего отдыха, отменены.

В школе №4, также как и в других учебных заведениях республики, корректируется план отдыха детей. Отказались от спортивных состязаний и работы секций. По словам директора Елены Очир-Горяевой, консультации для старшеклассников и подготовка тех, кто участвует во Всероссийской олимпиаде, будут проводиться в режиме онлайн. И процесс обучения будет составлен таким образом, чтобы наверстать все, что пропустили в период дополнительных каникул.

В период ограничительных мероприятий для всех школьников будут организованы в формате онлайн тематические акции, флэшмобы в рамках предстоящего Дня народного единства. Будут ли переводить учащихся на дистанционное обучение после каникул, пока неизвестно. Все зависит от эпидобстановки в регионе.

Кстати, для воспитанников детских садов создадут дежурные группы в дни нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.