Сегодня противопожарная служба Калмыкии отмечает 95 лет со дня образования

Это мощная оперативная структура, охватывающая все муниципальные образования региона. Во все времена главная задача пожарных – быть готовыми в любую минуту прийти на помощь всем, кто остается один на один с безжалостной огненной стихией.

Ежегодно подразделения совершают около двух тысяч выездов, в ходе которых спасают здоровье и жизнь людей, сохраняют материальные ценности.

В этот знаменательный день выразили особую благодарность ветеранам, ведь ими был заложен фундамент пожарной охраны Калмыкии. И до сих пор они продолжают вносить неоценимый вклад в дело развития и укрепления службы огнеборцев.

Сегодня работников и ветеранов противопожарной службы поздравил Глава Калмыкии

За 95 лет Пожарная охрана республики прошла большой путь. И сегодня оперативная служба достойно решает задачи ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению возгораний и пропаганде ответственного отношения с огнем - об этом говорил Глава региона Бату Хасиков

"Вы выбрали тяжелую и опасную работу. Рискуя своей жизнью, вы самоотверженно и мужественно выполняете возложенные на вас обязанности, демонстрируете высокий уровень подготовки и преданность долгу. Именно этим вы заслужили уважение со стороны наших жителей"- отметил Хасиков