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22 октября, 18:39
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Сегодня противопожарная служба Калмыкии отмечает 95 лет со дня образования

Сегодня противопожарная служба Калмыкии отмечает 95 лет со дня образования

Это мощная оперативная структура, охватывающая все муниципальные образования региона. Во все времена главная задача пожарных – быть готовыми в любую минуту прийти на помощь всем, кто остается один на один с безжалостной огненной стихией.

Ежегодно подразделения совершают около двух тысяч выездов, в ходе которых спасают здоровье и жизнь людей, сохраняют материальные ценности.

В этот знаменательный день выразили особую благодарность ветеранам, ведь ими был заложен фундамент пожарной охраны Калмыкии. И до сих пор они продолжают вносить неоценимый вклад в дело развития и укрепления службы огнеборцев.

Сегодня работников и ветеранов противопожарной службы поздравил Глава Калмыкии

За 95 лет Пожарная охрана республики прошла большой путь. И сегодня оперативная служба достойно решает задачи ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению возгораний и пропаганде ответственного отношения с огнем - об этом говорил Глава региона Бату Хасиков

"Вы выбрали тяжелую и опасную работу. Рискуя своей жизнью, вы самоотверженно и мужественно выполняете возложенные на вас обязанности, демонстрируете высокий уровень подготовки и преданность долгу. Именно этим вы заслужили уважение со стороны наших жителей"- отметил Хасиков

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