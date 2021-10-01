С 1 декабря в Калмыкии планируется введение QR-кодов

Об этом сегодня в ходе прямого эфира сообщил Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. Причина новых ковид-ограничений - стабильный рост числа зараженных.

По данным регионального Минздрава, к этому дню свыше 500 человек госпитализированы и находятся на амбулаторном лечении. В инфекционных госпиталях развернуты 660 коек. Согласован план для открытия резервных койко-мест.

Накануне на заседании регионального оперштаба было принято решение о том, что дополнительные каникулы в образовательных учреждениях начнутся с 23 октября и завершатся 7 ноября. В это время продолжат работать все медучреждения, а также объекты общественного питания.

Что касается вакцинированных сотрудников старше 60 лет, то они могут уйти на удаленный режим работы или остаться трудиться офлайн.

На сегодняшний день привились 80 тысяч жителей Калмыкии. Сейчас в регионе продолжается второй этап ревакцинации. На 13% увеличилось и число зараженных среди школьников. Чаще стали заболевать коронавирусной инфекцией и дети до 6 лет.

А вот беременным рекомендовано начинать прививаться вакциной «Ультрикс» после 22 недели.

По данным ведомства, уже в ноябре прогнозируется так называемая «затяжная» волна. Потому, поставки медикаментов продолжаются. Так, на амбулаторную помощь из федерального бюджета поступило 20 миллионов рублей.