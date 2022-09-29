Сегодня – День памяти жертв депортации калмыцкого народа

В этом году исполняется семьдесят девять лет со дня проведения операции под кодовым названием “Улусы” и ликвидации национальной государственности Калмыкии.



Эта скорбная дата возвращает всех нас в далекие декабрьские дни, когда в результате произвола тоталитарного режима из калмыцких селений началось массовое насильственное изгнание стариков, женщин, детей.



Сегодня люди зажигают лампады и совершают поминальные ритуалы.



Главная задача - сделать все, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась.



Вечная память всем, кто не вернулся из ссылки!