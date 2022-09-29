28 декабря, 08:35
Сегодня – День памяти жертв депортации калмыцкого народа
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В этом году исполняется семьдесят девять лет со дня проведения операции под кодовым названием “Улусы” и ликвидации национальной государственности Калмыкии.
В этом году исполняется семьдесят девять лет со дня проведения операции под кодовым названием “Улусы” и ликвидации национальной государственности Калмыкии.
Эта скорбная дата возвращает всех нас в далекие декабрьские дни, когда в результате произвола тоталитарного режима из калмыцких селений началось массовое насильственное изгнание стариков, женщин, детей.
Сегодня люди зажигают лампады и совершают поминальные ритуалы.
Главная задача - сделать все, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась.
Вечная память всем, кто не вернулся из ссылки!