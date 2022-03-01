Сегодня последний день набора волонтеров, для помощи при выборе новых объектов благоустройства на Всероссийском онлайн-голосовании

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая. Задача добровольцев –донести до жителей региона, что именно они выбирают для ремонта общественные пространства. От их голоса зависит, какой парк, сквер или спортивную площадку обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Волонтеры также подскажут название платформы, на которой можно проголосовать, не выходя из дома.