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31 марта, 14:24
НовостиОбщество

Сегодня последний день набора волонтеров, для помощи при выборе новых объектов благоустройства на Всероссийском онлайн-голосовании

Сегодня последний день набора волонтеров, для помощи при выборе новых объектов благоустройства на Всероссийском онлайн-голосовании

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая. Задача добровольцев –донести до жителей региона, что именно они выбирают для ремонта общественные пространства. От их голоса зависит, какой парк, сквер или спортивную площадку обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Волонтеры также подскажут название платформы, на которой можно проголосовать, не выходя из дома.

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