Школьники из Калмыкии получили возможность поступить в российские ВУЗы без вступительных испытаний

Они приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая состоялась на федеральной территории «Сириус». В самом масштабном соревновании свои знания показали около 350 сильнейших школьников из 78 регионов страны. Победители получили дипломы, позволяющие им не переживать о вступительных испытаниях.

Так, учащаяся 10 класса Элистинского лицея Цагана Дертеева отличилась своими знаниями по географии. Даяна Шовгурова стала лучшей по литературе. А девятиклассник Эрдни Манджиев по информатике.