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31 марта, 13:48
НовостиОбразование

Школьники из Калмыкии получили возможность поступить в российские ВУЗы без вступительных испытаний

Школьники из Калмыкии получили возможность поступить в российские ВУЗы без вступительных испытаний

 

 Они приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая состоялась на федеральной территории «Сириус». В самом масштабном соревновании свои знания показали около 350 сильнейших школьников из 78 регионов страны. Победители получили дипломы, позволяющие им не переживать о вступительных испытаниях.

 Так, учащаяся 10 класса Элистинского лицея Цагана Дертеева отличилась своими знаниями по географии. Даяна Шовгурова стала лучшей по литературе. А девятиклассник Эрдни Манджиев по информатике.

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