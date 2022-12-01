В Калмыкии проводится проверка по факту смерти жителя Ивановской области

В утреннее время 30 апреля текущего года на участке прибрежной зоны, прилегающей к озеру Маныч-Гудило, неподалеку от села Приютное Республики Калмыкия, обнаружено тело 37-летнего жителя Ивановской области без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия проводится процессуальная проверка. По предварительным данным мужчина утонул во время сплава на байдарке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Источник: https://kalmykia.sledcom.ru