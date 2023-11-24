В Общественной палате РФ обсудили вопросы по разграничению понятий реклама и информационные материалы

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Совещание, посвящённое вопросам разграничения понятий реклама и информационные материалы, провел заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной платы России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Инициатива по обсуждению актуальных вопросов развития коммуникационной отрасли на площадке Общественной Палаты РФ была высказана Рифатом Сабитовым на Саммите по взаимодействию индустрии с государственными органами власти на Национальном рекламном форуме.

В совещании приняли участие представители ФАС России, индустриальных объединений по связям с общественностью, маркетинговым коммуникациям и рекламе, а также юристы СМИ.

«Сегодня участников рынка рекламы, заказчиков, специалистов по связям с общественностью и сотрудников средств массовой информации — волнует главный вопрос: что такое информационные материалы и чем они отличаются от рекламы?», — отметил Рифат Сабитов.

Представители Федеральной антимонопольной службы и ассоциации компаний-консультантов в области связи с общественностью рассказали о сложившейся практике по трактовке положений законодательства о рекламе и обозначили ряд проблемных моментов. По итогам обсуждения Рифат Сабитов поддержал предложение создать рабочую группу Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ, которая подготовит согласованные предложения по внесению изменений в статью 2 Закона «О рекламе» и разработает тезисы для Руководства по соблюдению обязательных требований «Понятие рекламы» с целью последующего обсуждения с ФАС России.