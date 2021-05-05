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9 июня, 11:26
Новости

Сегодня полевой семинар «День поля» пройдет в СПК Карла Маркса Яшалтинского района

Сегодня полевой семинар «День поля» пройдет в СПК Карла Маркса Яшалтинского района

В хозяйстве выращивают и реализуют сертифицированные элитные семена озимой мягкой пшеницы селекции Национального центра зерна им. Лукьяненко.

Днем ранее такой же семинар прошел на базе Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агронива» Целинного района. Участникам рассказали о направлениях развития земледелия, эффективности применения удобрений и биостимуляторов. Также гости осмотрели демонстрационные посевы озимых культур и ярового ячменя.

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