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9 июня, 10:49
Новости

Ремонт дорог под контролем

Ремонт дорог под контролем

Минстрой Калмыкии провел замеры на отрезке пути Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Подрядчик уже провел устройство асфальтного покрытия, установил барьерные ограждения, провел планирование обочин автогрейдером. Как отмечают специалисты, проведенные работы соответствуют предельно-допустимым значениям.

Ремонт этого участка начат в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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