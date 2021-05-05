9 июня, 10:49
Ремонт дорог под контролем
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Минстрой Калмыкии провел замеры на отрезке пути Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Подрядчик уже провел устройство асфальтного покрытия, установил барьерные ограждения, провел планирование обочин автогрейдером. Как отмечают специалисты, проведенные работы соответствуют предельно-допустимым значениям.
Минстрой Калмыкии провел замеры на отрезке пути Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Подрядчик уже провел устройство асфальтного покрытия, установил барьерные ограждения, провел планирование обочин автогрейдером. Как отмечают специалисты, проведенные работы соответствуют предельно-допустимым значениям.
Ремонт этого участка начат в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»