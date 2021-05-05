Работы по демонтажу дома номер 50 в 9-ом микрорайоне ведутся согласно графику

Об этом написал в своем телеграм-канале профильный министр Антон Рубанов в ответ на многочисленные комментарии о том, что работа проходит медленными темпами. Так, по его словам, на сегодняшний день уже разобраны стены, перекрытия и колоны 1-го этажа.



Более четкий отчёт глава ведомства пообещал дать после 15 июня, по итогам совещания с подрядной организацией. Рубанов обратился к участникам долевого строительства дома с просьбой сохранять спокойствие. И отметил, что вопрос находится на его личном контроле.