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9 июня, 11:55
Новости

Работы по демонтажу дома номер 50 в 9-ом микрорайоне ведутся согласно графику

Работы по демонтажу дома номер 50 в 9-ом микрорайоне ведутся согласно графику

Об этом написал в своем телеграм-канале профильный министр Антон Рубанов в ответ на многочисленные комментарии о том, что работа проходит медленными темпами. Так, по его словам, на сегодняшний день уже разобраны стены, перекрытия и колоны 1-го этажа.

Более четкий отчёт глава ведомства пообещал дать после 15 июня, по итогам совещания с подрядной организацией. Рубанов обратился к участникам долевого строительства дома с просьбой сохранять спокойствие. И отметил, что вопрос находится на его личном контроле.

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