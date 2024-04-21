Сегодня поисковики Калмыкии примут участие в межрегиональной вахте памяти

Мероприятие соберёт представителей из Астрахани, Волгограда, Ставрополя. На Хулхутинском рубеже проведут работы по благоустройству воинских обелисков, а также обучение для юных поисковиков.

Напомним, с 20 апреля Калмыкия присоединилась ко Всероссийской Вахте Памяти-2024. Она объединила более 50 тысяч поисковиков. Накануне они уже обследовали местность, уточнили фамилии по спискам на мемориальных плитах, наметили маршруты движения отрядов, предварительно исследовали территории поисковых работ.