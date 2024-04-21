23 апреля, 14:04
 22 °C
99,36
93,25
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 апреля, 11:02
НовостиСобытие

Сегодня поисковики Калмыкии примут участие в межрегиональной вахте памяти

Сегодня поисковики Калмыкии примут участие в межрегиональной вахте памяти

Мероприятие соберёт представителей из Астрахани, Волгограда, Ставрополя. На Хулхутинском рубеже проведут работы по благоустройству воинских обелисков, а также обучение для юных поисковиков.

Напомним, с 20 апреля Калмыкия присоединилась ко Всероссийской Вахте Памяти-2024. Она объединила более 50 тысяч поисковиков. Накануне они уже обследовали местность, уточнили фамилии по спискам на мемориальных плитах, наметили маршруты движения отрядов, предварительно исследовали территории поисковых работ.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия