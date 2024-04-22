«Парту Героя» бойцу СОБР Росгвардии открыли в Калмыкии

Памятная церемония состоялась в Бага-Чоносовской школе Целинного района - родном учебном заведении старшего лейтенанта милиции Баатра Сангаджиева. Он погиб в 1998 году. На «Парте Героя» с изображением офицера, служившего в спецподразделении «Кречет», описание его боевого пути и подвига.

В конце 1995 года он находился в командировке в Гудермесе – попавший в окружение отряд 11 суток героически держал оборону, отражая яростные атаки превосходящих сил противника. За те бои Баатр Сангаджиев был удостоен ордена Мужества.

«Это настоящий мужчина, который впоследствии отдал жизнь, выполняя очередные поставленные перед ним задачи. Помним его добродушным, отзывчивым человеком и отличным другом», - отметил Герой России, полковник Баатр Гиндеев.

В церемонии приняли участие родственники Баатра Сангаджиева, представители власти, местные жители и ветераны СОБР. Права сидеть за «Партой Героя» удостоят лучших учеников школы.

фото: Сергей Кравцов