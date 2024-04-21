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23 апреля, 10:56
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С наступлением жары отдых на воде является наиболее популярным видом досуга

С наступлением жары отдых на воде является наиболее популярным видом досуга

Обеспечивают безопасность на водных объектах сотрудники специального подразделения МЧС России. И, как нам стало известно, с начала этого года на территории республики происшествий не зарегистрировано.

В мероприятиях по обеспечению безопасности людей на воде будут задействованы 14 государственных инспекторов, 5 автомобилей и 4 плавсредства.

Будут открыты четыре места массового отдыха на воде – три из них в Лаганском районе, одно – в Юстинском.

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