17 апреля, 10:05
Сегодня подростки со всей Калмыкии могут принять участие в республиканском конкурсе рисунков по мотивам народной богатырской сказки "Буҗн Дава хан"
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Прием работ продолжается. Конкурс проводят региональное отделение Союза женщин России и Национальная библиотека имени Амур-Санана. К участию приглашают учащихся общеобразовательных и художественных школ, сообщает телеграм-канал библиотеки.
Прием работ продолжается. Конкурс проводят региональное отделение Союза женщин России и Национальная библиотека имени Амур-Санана. К участию приглашают учащихся общеобразовательных и художественных школ, сообщает телеграм-канал библиотеки.
Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК