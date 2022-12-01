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17 апреля, 10:05
Новости

Сегодня подростки со всей Калмыкии могут принять участие в республиканском конкурсе рисунков по мотивам народной богатырской сказки "Буҗн Дава хан"

Сегодня подростки со всей Калмыкии могут принять участие в республиканском конкурсе рисунков по мотивам народной богатырской сказки "Буҗн Дава хан"

Прием работ продолжается. Конкурс проводят региональное отделение Союза женщин России и Национальная библиотека имени Амур-Санана. К участию приглашают учащихся общеобразовательных и художественных школ, сообщает телеграм-канал библиотеки.

Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК

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