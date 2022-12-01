Около 5 тысяч калмыцких школьников проверили свои знания в области финансов

Банк России представил результаты Всероссийской онлайн-олимпиады, которая проходила на платформе Учи.ру. Больше всего в ней участвовали школьники Городовиковского, Черноземельского и Яшалтинского районов. Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального Банка по Калмыкии.



Общее количество участников по всей России превысило 2 млн человек.



Фото: Банк России