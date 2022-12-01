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17 апреля, 10:27
Новости

Около 5 тысяч калмыцких школьников проверили свои знания в области финансов

Около 5 тысяч калмыцких школьников проверили свои знания в области финансов

Банк России представил результаты Всероссийской онлайн-олимпиады, которая проходила на платформе Учи.ру. Больше всего в ней участвовали школьники Городовиковского, Черноземельского и Яшалтинского районов. Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального Банка по Калмыкии.

Общее количество участников по всей России превысило 2 млн человек.

Фото: Банк России

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