17 апреля, 10:27
Около 5 тысяч калмыцких школьников проверили свои знания в области финансов
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Банк России представил результаты Всероссийской онлайн-олимпиады, которая проходила на платформе Учи.ру. Больше всего в ней участвовали школьники Городовиковского, Черноземельского и Яшалтинского районов. Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального Банка по Калмыкии.
Банк России представил результаты Всероссийской онлайн-олимпиады, которая проходила на платформе Учи.ру. Больше всего в ней участвовали школьники Городовиковского, Черноземельского и Яшалтинского районов. Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального Банка по Калмыкии.
Общее количество участников по всей России превысило 2 млн человек.
Фото: Банк России