Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных

Его цель – напомнить обществу об ответственности за каждое живое существо на планете. Наряду с теми, кто добросовестно относится к своим обязанностям по содержанию питомцев, есть и те, кто, не задумываясь, может бросить их на улице. О том, как непросто найти новым дом бродячим кошкам и собакам - в материале нашего корреспондента Татьяны Шолоховой

Примерно неделю назад, когда в Калмыкии ударили первые морозы, сотрудники этномузея обнаружили рано утром большую клетчатую сумку, в которой находились семь щенков. При осмотре стало понятно, что все они девочки и, по всей видимости, породистые. После консультации с заводчиком, удалось понять, что это помесь с пастушьей собакой келпи.

Теперь «четырехглазкам», так окрестили их сотрудники этностоянки за характерные пятна над глазами, необходимо найти хозяев. Пока удалось пристроить лишь одного. По словам Надежды Бонкаевой, если в Элисте все-таки решится вопрос с приютом для бездомных животных, сделать это не будет проблемой.

По статистике, которую ведут в ветклиниках, жители Калмыкии, чаще всего, держат в домах и квартирах кошек и собак. Но бывают и неординарные случаи. Улюмджа Эрдненов вспоминает, что к нему на консультацию приносили и хомяков, и попугаев, и даже баклана, который случайно залетел во двор частного дома. Ветеринар напоминает, что прежде чем привести в дом или квартиру питомца, нужно думать об ответственности за них.

Иногда без хозяина животное остаётся в силу объективных обстоятельств: болезнь хозяина или его близких. А иногда владелец просто понимает, что не рассчитал свои силы и совместная жизнь не приносит радости ни ему, ни питомцу. Поскольку в Элисте пока нет специализированных мест, куда можно было пристроить такую собаку или кошку, животные, чаще всего, оказываются на улице. Такой питомник должен отвечать ряду условий. Там должны быть газ, вода, свет, канализация, теплые полы, комната для специалистов. Кроме того, приют не должен располагаться ближе 150 метров от жилых домов. Еще в сентябре этого года властями было объявлено, что он будет рассчитан на 300 мест.

Пока вопрос решается, волонтеры и все те, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим ищут добрые руки. Они будут рады любой помощи. Тем не менее, нам всем не стоит забывать о том, что мы в ответе за тех, кого приручили и начать более ответственно относиться к домашним животным.