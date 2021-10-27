«Сетевое востоковедение: мир Востока и Восток в мире»

Так называется тема научного форума, который проходит на площадке Калмыцкого госуниверситета. Эта V юбилейная конференция, собравшая ученых из ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Тюмени, Улан-Удэ, Тывы, Якутии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья - Китая, Монголии, Венгрии, Германии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

Участников приветствовали представители государственной власти региона - главный федеральный инспектор по Калмыкии Александр Беляев и заместитель председателя Народного хурала Сергей Сухинин. По их словам, Калмыкия всегда была территорией сотрудничества, и сформированная поликультурная среда межконфессионального взаимопонимания и межэтнического согласия представляет ценный ресурс для продолжения взаимодействия и диалога.

Подчеркивая важность и значимость подобных форумов, ректор КалмГУ Бадма Салаев приводит слова профессора Института мировой литературы РАН Андрея Кофмана: «После того, как распался Советский Союз, пошли трещины и по другим территориям. То, что сейчас происходит, это шаг к интеграции, это очень важный шаг в общечеловеческом смысле. Надо объединяться. И пути объединения я вижу не в политике и не в экономике, а именно в области культуры».