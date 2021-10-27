Сегодня Международный День Кикбогсинга

Поздравление спортсменам в своем инстаграм-аккаунте адресует Президент Федерации кикбоксинга России, Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Хочу высказать слова признания и благодарности тем, кто делает все для популяризации и развития этого яркого вида спорта. Желаю новых побед и совершенствования на профессиональном поприще».

Здесь же Хасиков передает слова поздравления заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, по мнению которого, признание МОК кикбоксинга олимпийским видом спорта послужит стимулом для его массового развития.

На сегодня профессионально этим видом единоборств занимается более 150 тысяч человек, свыше 300 из них – это мастера, заслуженные мастера и мастера спорта международного класса. Чернышенко также уверен, что участие в Олимпийских играх пополнит список победителей - тех, кто достоин наград высшей пробы.