Сегодня отмечается Всемирный день балета

Популярный классический танец, возникший во Франции, но быстро распространившийся по всему миру и завоевавший любовь миллионов, стал одним из любимых зрителям. Каждый выход танцоров на сцену – результат изнурительной многочасовой работы и неимоверных усилий. Все для того, чтобы каждый раз у публики сжималось сердце от восторга и удивления от способностей профессионалов.



Неудивительно, что у этого вида искусства есть собственный праздник. Кстати, сегодня живой легендой хореографического искусства монголоязычных народов является наш земляк, Герой Калмыкии, художественный руководитель, главный балетмейстер Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Петр Надбитов, который накануне отметил свой 84-й год рождения. Он – выпускник Государственного академического хореографического училища имени Вагановой и Московского государственного института культуры.