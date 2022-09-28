"Внимание, дети!"

В Калмыкии продолжаются рейдовые мероприятия. В дни школьных каникул Госавтоинспекция региона совместно с министерствами и ведомствами усилили контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил стоянки и остановки.



Особое внимание уделили зонам у нерегулируемых пешеходных переходов. Юным участникам движения сотрудники ГИБДД расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и культуре дорожного поведения.



Как сообщили в ведомстве, за девять месяцев этого года в Калмыкии зарегистрировали 60 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Два ребенка в них погибли, 76 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Операция завершится 6 ноября.