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2 ноября, 08:17
Новости

"Внимание, дети!"

"Внимание, дети!"

В Калмыкии продолжаются рейдовые мероприятия. В дни школьных каникул Госавтоинспекция региона совместно с министерствами и ведомствами усилили контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил стоянки и остановки.

Особое внимание уделили зонам у нерегулируемых пешеходных переходов. Юным участникам движения сотрудники ГИБДД расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и культуре дорожного поведения.

Как сообщили в ведомстве, за девять месяцев этого года в Калмыкии зарегистрировали 60 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Два ребенка в них погибли, 76 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Операция завершится 6 ноября.

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