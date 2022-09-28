"Педагогический дебют-2022"

Сегодня в Москве станут известны имена абсолютных победителей семнадцатого Всероссийского конкурса. Калмыкию представляет учитель начальных классов Солёновской школы Дарина Баденова. Она посетила мастер-класс победителя конкурса "Учитель года России-2022" и прошла первое испытание в номинации "Публичный доклад".



Лучшего выберут по итогам первого этапа финальных мероприятий. Они и продолжат борьбу за звание "Абсолютный победитель в номинации".