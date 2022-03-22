Сегодня отмечается праздник тех, кто регулярно спасает жизни совершенно незнакомых людей, не требуя ничего взамен

Этот День посвящён также врачам и медицинским работникам, которые проводят забор крови. Национальный день донора один из важнейших социальных праздников. Прекрасная возможность сказать спасибо тем, кто спасает жизни, отдавая свою кровь. Сами доноры на вопрос: «что движет ими?», часто отвечают скромно и немногословно: «Это личный гражданский долг».

В Элисте по традиции в этот день в центр крови может прийти любой желающий и стать донором. Подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно. Это позволяет пополнять банк крови. Жители республики принимают в них активное участие. На сегодняшний день в Калмыкии проживает более тысячи почетных доноров.