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20 апреля, 11:14
Новости

Сегодня отмечается праздник тех, кто регулярно спасает жизни совершенно незнакомых людей, не требуя ничего взамен

Сегодня отмечается праздник тех, кто регулярно спасает жизни совершенно незнакомых людей, не требуя ничего взамен

Этот День посвящён также врачам и медицинским работникам, которые проводят забор крови. Национальный день донора один из важнейших социальных праздников. Прекрасная возможность сказать спасибо тем, кто спасает жизни, отдавая свою кровь. Сами доноры на вопрос: «что движет ими?», часто отвечают скромно и немногословно: «Это личный гражданский долг».

В Элисте по традиции в этот день в центр крови может прийти любой желающий и стать донором. Подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно. Это позволяет пополнять  банк крови. Жители республики принимают в них активное участие. На сегодняшний день в Калмыкии проживает более тысячи почетных доноров.

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