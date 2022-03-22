20 апреля, 10:31
 16 °C
85,97
79,03
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 апреля, 10:47
Новости

Региональный центр по сбору гуманитарной помощи «МЫ ВМЕСТЕ» в продолжает свою работу

Региональный центр по сбору гуманитарной помощи «МЫ ВМЕСТЕ» в продолжает свою работу

В акциях по оказанию помощи жителям Донбасса активное участие принимают средне специальные образовательные организации Элисты. Это и Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, торгово-технологический, и политехнический колледжи. На собранные средства коллективы учебных заведений закупили товары первой необходимости, которые в самое ближайшее время отправят в соседние регионы, где находят приют вынужденные переселенцы.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия