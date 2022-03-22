Региональный центр по сбору гуманитарной помощи «МЫ ВМЕСТЕ» в продолжает свою работу

В акциях по оказанию помощи жителям Донбасса активное участие принимают средне специальные образовательные организации Элисты. Это и Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, торгово-технологический, и политехнический колледжи. На собранные средства коллективы учебных заведений закупили товары первой необходимости, которые в самое ближайшее время отправят в соседние регионы, где находят приют вынужденные переселенцы.